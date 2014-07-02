Шланг высокого давления iSolar 14
Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 14. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.
Качественный и гибкий шланг высокого давления в резиновой оболочке отлично подходит для использования с iSolar TL 14. Наружная поверхность шланга отличается улучшенным скольжением, что облегчает процесс раздвигания и сдвигания телескопической штанги.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина телескопической штанги (м)
|15
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,8
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.