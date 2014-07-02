Шланги высокого давления

Kärcher Стандартные

Стандартные

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Kärcher Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

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Kärcher Долговечные (Longlife 400)

Долговечные (Longlife 400)

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Kärcher Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

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Kärcher Для пищевой промышленности

Для пищевой промышленности

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Kärcher Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

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Kärcher Долговечный, для пищевой промышленности

Долговечный, для пищевой промышленности

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Kärcher Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон

Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон

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Kärcher Специальные шланги

Специальные шланги

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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