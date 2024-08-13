Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100
Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки с накладкой из микроволокна.
Инновационная насадка для вращающейся моечной щетки представляет собой накладку из мягкого микроволокна, закрепляемую на опорной тарелке при помощи липучки и снимаемую для стирки в стиральной машине при температуре не более 60 °C. Сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки WB 120 прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов. Она совместима и с предшествующей моделью щетки WB 100.
Особенности и преимущества
Инновационная микроволоконная насадка с креплением липучкой
- Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.
Исключительно бережная очистка
- Идеальное решение для мойки чувствительных поверхностей (например лакокрасочных покрытий).
Съемная промываемая накладка
- Возможность машинной стирки при макс. температуре 60 °C.
Опциональная принадлежность
- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки.
Совместимость
- Совместимость с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|75 % полиэстер, 25 % полиамид
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,099
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,162
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|153 x 153 x 39
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры