Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100

Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки с накладкой из микроволокна.

Инновационная насадка для вращающейся моечной щетки представляет собой накладку из мягкого микроволокна, закрепляемую на опорной тарелке при помощи липучки и снимаемую для стирки в стиральной машине при температуре не более 60 °C. Сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки WB 120 прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов. Она совместима и с предшествующей моделью щетки WB 100.

Особенности и преимущества
Инновационная микроволоконная насадка с креплением липучкой
  • Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.
Исключительно бережная очистка
  • Идеальное решение для мойки чувствительных поверхностей (например лакокрасочных покрытий).
Съемная промываемая накладка
  • Возможность машинной стирки при макс. температуре 60 °C.
Опциональная принадлежность
  • Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки.
Совместимость
  • Совместимость с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 75 % полиэстер, 25 % полиамид
Цвет черный
Масса (кг) 0,099
Масса (с упаковкой) (кг) 0,162
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 153 x 153 x 39

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры