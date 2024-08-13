Инновационная насадка для вращающейся моечной щетки представляет собой накладку из мягкого микроволокна, закрепляемую на опорной тарелке при помощи липучки и снимаемую для стирки в стиральной машине при температуре не более 60 °C. Сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки WB 120 прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов. Она совместима и с предшествующей моделью щетки WB 100.