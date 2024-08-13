Сменная насадка Car & Bike для WB 130
Прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike с накладкой из микроволокна для вращающейся щетки WB 130.
Инновационная насадка для вращающейся моечной щетки представляет собой накладку из мягкого микроволокна, закрепляемую на опорной тарелке при помощи липучки и снимаемую для стирки в стиральной машине (при температуре не более 60 °C). Сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки WB 130 прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов.
Особенности и преимущества
Инновационная микроволоконная насадка с креплением липучкой
- Возможность машинной стирки при макс. температуре 60 °C.
- Накладка быстро и без больших усилий подготавливается к последующему применению.
Исключительно бережная очистка
- Идеальное решение для мойки чувствительных поверхностей (например лакокрасочных покрытий).
Опциональная принадлежность
- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки WB 130.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|75 % полиэстер, 25 % полиамид
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,076
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,106
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|119 x 119 x 52
Совместимая техника
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры