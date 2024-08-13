Сменная насадка Car & Bike для WB 130

Прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike с накладкой из микроволокна для вращающейся щетки WB 130. 

Инновационная насадка для вращающейся моечной щетки представляет собой накладку из мягкого микроволокна, закрепляемую на опорной тарелке при помощи липучки и снимаемую для стирки в стиральной машине (при температуре не более 60 °C). Сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки WB 130 прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов.

Особенности и преимущества
Инновационная микроволоконная насадка с креплением липучкой
  • Возможность машинной стирки при макс. температуре 60 °C.
  • Накладка быстро и без больших усилий подготавливается к последующему применению.
Исключительно бережная очистка
  • Идеальное решение для мойки чувствительных поверхностей (например лакокрасочных покрытий).
Опциональная принадлежность
  • Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки WB 130.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 75 % полиэстер, 25 % полиамид
Цвет черный
Масса (кг) 0,076
Масса (с упаковкой) (кг) 0,106
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 119 x 119 x 52
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры