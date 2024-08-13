Сменная насадка Home&Garden для WB 120 и WB 100

Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки.

Сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки, черная щетина которой жестче прозрачной щетины насадки Universal, облегчает удаление стойких загрязнений. Эта насадка прекрасно подходит для очистки каменных, металлических или полимерных поверхностей, нечувствительных к механическим воздействиям. Она совместима с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.

Особенности и преимущества
Черная жесткая щетина
  • Легкое устранение стойких загрязнений.
Для очистки поверхностей вокруг дома
  • Идеальное решение для очистки нечувствительных поверхностей (каменных, металлических, полимерных и т. д.).
Опциональная принадлежность
  • Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки.
Совместимость
  • Совместимость с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,145
Масса (с упаковкой) (кг) 0,208
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 153 x 153 x 58

Области применения
  • Гаражные ворота
  • Навесы (например, для автомобилей)
  • Жалюзи / рольставни