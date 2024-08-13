Сменная насадка Home&Garden для WB 120 и WB 100
Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки.
Сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки, черная щетина которой жестче прозрачной щетины насадки Universal, облегчает удаление стойких загрязнений. Эта насадка прекрасно подходит для очистки каменных, металлических или полимерных поверхностей, нечувствительных к механическим воздействиям. Она совместима с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.
Особенности и преимущества
Черная жесткая щетина
- Легкое устранение стойких загрязнений.
Для очистки поверхностей вокруг дома
- Идеальное решение для очистки нечувствительных поверхностей (каменных, металлических, полимерных и т. д.).
Опциональная принадлежность
- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки.
Совместимость
- Совместимость с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,145
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,208
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|153 x 153 x 58
Области применения
- Гаражные ворота
- Навесы (например, для автомобилей)
- Жалюзи / рольставни