Сменная насадка Home & Garden для WB 130

Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки WB 130.

Для быстрого удаления даже самых стойких загрязнений:. черная щетина сменной насадки Home & Garden для вращающейся моечной щетки WB 130 прочнее, чем прозрачная щетина насадки Universal, и отлично подходит для очистки нечувствительных поверхности (каменных, металлических, полимерных и т. д.).

Особенности и преимущества
Черная жесткая щетина
  • Легкое устранение стойких загрязнений.
Для очистки поверхностей вокруг дома
  • Идеальное решение для очистки нечувствительных поверхностей (каменных, металлических, полимерных и т. д.).
Опциональная принадлежность
  • Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки WB 130.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,074
Масса (с упаковкой) (кг) 0,104
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 113 x 113 x 46
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Гаражные ворота
  • Навесы (например, для автомобилей)
  • Жалюзи / рольставни