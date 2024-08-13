Универсальная прозрачная щетина щеточной насадки пригодна для решения самых разнообразных задач чистки. Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки WB 120 прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.). Она совместима и с предшествующей моделью щетки WB 100.