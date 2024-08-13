Сменная насадка Universal для WB 120 и WB 100
Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.).
Универсальная прозрачная щетина щеточной насадки пригодна для решения самых разнообразных задач чистки. Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки WB 120 прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.). Она совместима и с предшествующей моделью щетки WB 100.
Особенности и преимущества
Мягкая прозрачная щетина
- Бережная и эффективная мойка.
Универсальное назначение
- Для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных).
Опциональная принадлежность
- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки.
Совместимость
- Совместимость с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,135
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,198
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|153 x 153 x 48
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Гаражные ворота
- Жалюзи / рольставни
- Экраны для защиты от посторонних взглядов
- Подоконники
- Балконные ограждения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах