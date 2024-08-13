Сменная насадка Universal для WB 130
Идеальное решение для очистки любых гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки WB 130.
Универсальная прозрачная щетина щеточной насадки пригодна для решения самых разнообразных задач чистки. Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки WB 130 прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.).
Особенности и преимущества
Мягкая прозрачная щетина
- Бережная и эффективная мойка.
Универсальное назначение
- Для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных).
Опциональная принадлежность
- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки WB 130.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,075
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,105
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|113 x 113 x 46
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Зимние сады
- Гаражные ворота
- Жалюзи / рольставни
- Экраны для защиты от посторонних взглядов
- Балконные ограждения
- Подоконники