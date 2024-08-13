При помощи соединительного адаптера насос с внутренней резьбой может быть быстро и надежно соединен с подводкой, имеющей внутреннюю резьбу, – как со стороны всасывания, так и с напорной стороны. Адаптер обеспечивает переход G1 (33,3 мм) – G1 (33,3 мм). С одной стороны он оснащен стандартной резьбой G1 с осевым принципом уплотнения (маркировка 2), а с другой – стандартной резьбой G1 с радиальным принципом уплотнения (маркировка 1). Радиальный принцип уплотнения принадлежностей для напорных насосов (PerfectConnect) значительно упрощает процесс монтажа и повышает герметичность соединений, что гарантирует бесперебойную работу насоса. Этот адаптер позволяет присоединять как принадлежности других производителей или прежние принадлежности Kärcher (2) к насосам Kärcher с радиальной технологией уплотнения (1), так и принадлежности Kärcher серии PerfectConnect (1) к любым обычным насосам с осевым уплотнением (2).