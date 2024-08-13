Соединительный элемент для всасывающихи садовых шлангов, 1" + 3/4"

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"