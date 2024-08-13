Соединительный элемент для всасывающихи садовых шлангов, 1" + 3/4"
Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"
Особенности и преимущества
Соединение
- Для вакуумного подключения шлангов к насосам
Поворотная резьба
- Для простого подключения соединителя к насосу, особенно если шланг уже установлен.
Подходят для 3/4" и 1" шлангов
- Для крепления шланга к разъему насоса
Включает хомут для шланга
- Для крепления шланга к разъему насоса
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,045
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,067
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|45 x 80 x 45
Оснащение
- Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
- Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
- Водоснабжение туалетов и стиральных машин