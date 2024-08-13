Соединительный элемент для всасывающихи садовых шлангов, 1" + 3/4"

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"

Особенности и преимущества
Соединение
  • Для вакуумного подключения шлангов к насосам
Поворотная резьба
  • Для простого подключения соединителя к насосу, особенно если шланг уже установлен.
Подходят для 3/4" и 1" шлангов
  • Для крепления шланга к разъему насоса
Включает хомут для шланга
  • Для крепления шланга к разъему насоса
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G1
Цвет черный
Масса (кг) 0,045
Масса (с упаковкой) (кг) 0,067
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 45 x 80 x 45

Оснащение

  • Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
  • Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
  • Водоснабжение туалетов и стиральных машин