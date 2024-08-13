Соединительный элемент для всасывающих␍трубопроводов 1 1/4" (32 мм)

Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1 1/4".

Особенности и преимущества
Соединительная деталь непосредственно для всасывающих трубопроводов (1 1/4 ")
  • Беспроблемное подключение насоса к трубопроводам (1 1/4 ")
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G1
Цвет черный
Масса (кг) 0,086
Масса (с упаковкой) (кг) 0,102
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 63 x 80 x 63

Оснащение

  • Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей