Соединительный элемент для всасывающих␍трубопроводов 1" (25 мм)

Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".

Особенности и преимущества
Соединительный элемент для безрезьбовых всасывающих трубопроводов
  • Беспроблемное подключение насоса к трубопроводам 1"
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G1
Цвет черный
Масса (кг) 0,058
Масса (с упаковкой) (кг) 0,074
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 54 x 72 x 54

Оснащение

  • Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей