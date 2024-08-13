Соединительный элемент для всасывающих␍трубопроводов 1" (25 мм)
Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".
Особенности и преимущества
Соединительный элемент для безрезьбовых всасывающих трубопроводов
- Беспроблемное подключение насоса к трубопроводам 1"
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,058
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,074
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|54 x 72 x 54
Оснащение
- Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей