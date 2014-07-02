Соединительный комплект

Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Соединительный комплект «Basic». Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Особенности и преимущества
Включает в состав адаптер для крана
  • Для быстрого подсоединения насоса
Практичная система защелкивания
  • Упрощает соединение шлангов с насосом
Спецификации

Технические характеристики

Цвет желтый
Масса (кг) 0,035
Масса (с упаковкой) (кг) 0,05
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 79 x 42 x 42
Области применения
  • Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
  • Водоснабжение туалетов и стиральных машин