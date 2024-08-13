Сопло с переменным углом распыления, 055

Обеспечивает плавное изменение угла распыления струи высокого давления в пределах от 0° до 90° для оптимальной очистки любых поверхностей от любых загрязнений.

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 55
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,336
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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