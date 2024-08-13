Сопловой комплект 035

Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 | 4.115-006.0.