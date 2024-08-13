Сопловой комплект к устройству для гидроабразивной чистки 060
Комплект, включающий сопло для гидроабразивной чистки и сопловую насадку, обеспечивает оптимальную работу устройства для гидроабразивной чистки с аппаратами высокого давления определенной производительности. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010/-022.
Сопловой комплект, рассчитанный на аппараты высокого давления определенной производительности, гарантирует оптимальное функционирование присоединяемого к ним устройства для гидроабразивной чистки. Комплект состоит из сопла для гидроабразивной чистки и сопловой насадки. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010/-022.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,386
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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