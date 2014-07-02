Сопловой комплект, рассчитанный на аппараты высокого давления определенной производительности, гарантирует оптимальное функционирование присоединяемого к ним устройства для гидроабразивной очистки. Комплект состоит из сопла для гидроабразивной очистки и сопловой насадки. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010/-022.