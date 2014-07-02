Сопловой комплект к устройству для гидроабразивной очистки 070
Комплект состоит из сопла для гидроабразивной очистки и сопловой насадки. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010/ -022.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,384
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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