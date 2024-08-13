Стартовый комплект салфеток

Высококачественный стартовый комплект салфеток для чистки паром включает 2 универсальные салфетки для пола, абразивную обтяжку для ручной насадки и салфетку для полировки.

Стартовый комплект салфеток обеспечивает эффективную уборку при помощи пароочистителя. Две салфетки для пола со специальной петельчатой структурой ткани превосходно поглощают загрязнения и позволяют легко очищать даже угловые и краевые участки пола. При этом высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки. Салфетки легко устанавливаются на насадке для пола EasyFix при помощи липучки и быстро снимаются без контакта с грязью. Абразивная обтяжка для ручной насадки позволяет легко удалять даже стойкий известково-мыльный налет, а салфетка для полировки возвращает зеркалам и другим гладким поверхностям исходный блеск.

Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
  • Специальная петельчатая структура ткани салфеток для пола обеспечивает превосходное поглощение загрязнений.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
  • Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
  • Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Микрофибра с абразивными и мягкими волокнами для ручной насадки
  • Оптимальное решение для удаления известково-мыльного налета благодаря использованию абразивных волокон.
Высококачественная салфетка из микрофибры для полировки
  • Чистка без разводов
  • Превосходное поглощение воды
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,141
Масса (с упаковкой) (кг) 0,19
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Душевая кабина/ванна
  • Умывальник
  • Сантехническая арматура
  • Зеркала
  • Кафель