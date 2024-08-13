Стартовый комплект салфеток
Высококачественный стартовый комплект салфеток для чистки паром включает 2 универсальные салфетки для пола, абразивную обтяжку для ручной насадки и салфетку для полировки.
Стартовый комплект салфеток обеспечивает эффективную уборку при помощи пароочистителя. Две салфетки для пола со специальной петельчатой структурой ткани превосходно поглощают загрязнения и позволяют легко очищать даже угловые и краевые участки пола. При этом высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки. Салфетки легко устанавливаются на насадке для пола EasyFix при помощи липучки и быстро снимаются без контакта с грязью. Абразивная обтяжка для ручной насадки позволяет легко удалять даже стойкий известково-мыльный налет, а салфетка для полировки возвращает зеркалам и другим гладким поверхностям исходный блеск.
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
- Специальная петельчатая структура ткани салфеток для пола обеспечивает превосходное поглощение загрязнений.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
- Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
- Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Микрофибра с абразивными и мягкими волокнами для ручной насадки
- Оптимальное решение для удаления известково-мыльного налета благодаря использованию абразивных волокон.
Высококачественная салфетка из микрофибры для полировки
- Чистка без разводов
- Превосходное поглощение воды
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,141
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,19
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Душевая кабина/ванна
- Умывальник
- Сантехническая арматура
- Зеркала
- Кафель