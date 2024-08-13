Стяжки WV черные (250 мм)
Сменные стяжки для чистоты без полос и разводов на любых гладких поверхностях – без капель грязной воды. Подходят для аккумуляторных пылесосов для окон WV 1.
Для неизменно безупречного результата: замените 250-миллиметровую стяжку быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 1, WV 1 Go и WV 1 Compact.
Особенности и преимущества
Быстрая замена стяжки.
- Для безупречной чистоты любых гладких поверхностей - без потеков и капель воды.
Силиконовые стяжки
- Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,03
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,05
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 5 x 45
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Душевая кабина/ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Конденсация
- Солнечные батареи / Балконные электростанции