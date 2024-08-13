Стяжки WV черные (250 мм)

Сменные стяжки для чистоты без полос и разводов на любых гладких поверхностях – без капель грязной воды. Подходят для аккумуляторных пылесосов для окон WV 1.

Для неизменно безупречного результата: замените 250-миллиметровую стяжку быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 1, WV 1 Go и WV 1 Compact.

Особенности и преимущества
Быстрая замена стяжки.
  • Для безупречной чистоты любых гладких поверхностей - без потеков и капель воды.
Силиконовые стяжки
  • Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет черный
Масса (кг) 0,03
Масса (с упаковкой) (кг) 0,05
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 5 x 45
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина/ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсация
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции