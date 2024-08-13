Для неизменно безупречного результата: замените 250-миллиметровую стяжку быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 1, WV 1 Go и WV 1 Compact.