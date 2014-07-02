Стяжки WV черные (170 мм)

Сменные стяжки для чистоты без полос и разводов на любых гладких поверхностях – без капель грязной воды. Подходят для узких всасывающих насадок наших аккумуляторных пылесосов для окон.

Для неизменно безупречного результата без полос и разводов: замените 170-миллиметровую стяжку узкой всасывающей насадки быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 и WVP 10.

Особенности и преимущества
Быстрая замена стяжки.
  • Для безупречной чистоты любых гладких поверхностей - без потеков и капель воды.
Силиконовые стяжки
  • Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет черный
Масса (кг) 0,02
Масса (с упаковкой) (кг) 0,038
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 170 x 42 x 5
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Окна с горбыльками
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина/ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсация
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции