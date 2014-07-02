Для неизменно безупречного результата без полос и разводов: замените 170-миллиметровую стяжку узкой всасывающей насадки быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 и WVP 10.