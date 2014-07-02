Стяжки WV черные (170 мм)
Сменные стяжки для чистоты без полос и разводов на любых гладких поверхностях – без капель грязной воды. Подходят для узких всасывающих насадок наших аккумуляторных пылесосов для окон.
Для неизменно безупречного результата без полос и разводов: замените 170-миллиметровую стяжку узкой всасывающей насадки быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 и WVP 10.
Особенности и преимущества
Быстрая замена стяжки.
- Для безупречной чистоты любых гладких поверхностей - без потеков и капель воды.
Силиконовые стяжки
- Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,02
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,038
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 42 x 5
Области применения
- Окна с горбыльками
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Душевая кабина/ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Конденсация
- Солнечные батареи / Балконные электростанции