Стяжки для WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 (170 мм)

Сменные стяжки для сияющей чистоты без полос и разводов на любых гладких поверхностях. Подходят для узких всасывающих насадок наших аккумуляторных пылесосов для окон WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 и WV 8.

Для неизменно безупречного результата без полос и разводов: замените 170-миллиметровую стяжку узкой всасывающей насадки быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 и WV 8.

Особенности и преимущества
Быстрая замена стяжки.
  • Для безупречной чистоты любых гладких поверхностей - без потеков и капель воды.
Стяжка Xtra!Flex®
  • Силиконовая стяжка Xtra!Flex® с инновационной технологией делает чистку еще более универсальной – идеально для использования вблизи пола и кромок.
  • Длинная силиконовая стяжка выполняет очистку за один проход, делая тем самым аккумуляторный стеклоочиститель еще более гибким.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет желтый
Масса (кг) 0,03
Масса (с упаковкой) (кг) 0,051
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 170 x 30 x 24
Области применения
  • Окна с горбыльками
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина/ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсация
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции