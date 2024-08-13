Для неизменно безупречного результата без полос и разводов: замените 170-миллиметровую стяжку узкой всасывающей насадки быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 и WV 8.