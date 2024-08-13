Стяжки для WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 (170 мм)
Сменные стяжки для сияющей чистоты без полос и разводов на любых гладких поверхностях. Подходят для узких всасывающих насадок наших аккумуляторных пылесосов для окон WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 и WV 8.
Для неизменно безупречного результата без полос и разводов: замените 170-миллиметровую стяжку узкой всасывающей насадки быстро и просто. Так ваш аккумуляторный пылесос для окон снова будет очищать любые гладкие поверхности без полос и разводов. Подходят для: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 и WV 8.
Особенности и преимущества
Быстрая замена стяжки.
- Для безупречной чистоты любых гладких поверхностей - без потеков и капель воды.
Стяжка Xtra!Flex®
- Силиконовая стяжка Xtra!Flex® с инновационной технологией делает чистку еще более универсальной – идеально для использования вблизи пола и кромок.
- Длинная силиконовая стяжка выполняет очистку за один проход, делая тем самым аккумуляторный стеклоочиститель еще более гибким.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|желтый
|Масса (кг)
|0,03
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,051
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 30 x 24
Области применения
- Окна с горбыльками
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Душевая кабина/ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Конденсация
- Солнечные батареи / Балконные электростанции