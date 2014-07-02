Струйная трубка, 1050 мм, поворотная

Струйная трубка 1050 мм из высококачественной нержавеющей стали с резьбовым разъемом M 22 x 1,5. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую защиту от вибраций и высокой температуры. Трубка способна поворачиваться на 360° при работе под давлением. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.

Струйная трубка из высококачественной стали с большим резьбовым разъемом. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую изоляцию. Трубка поворачивается на 360° под давлением.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 300
Длина (мм) 1050
Температура (°C) макс. 155
Соединительная резьба M22 x 1,5
Рукоятка поворотная
Масса (с упаковкой) (кг) 0,955