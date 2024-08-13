Струйная трубка
Для соединения аппарата среднего давления Kärcher с аксессуарами с разъемом Quick Connect. Совместима со всеми моделями KHB и OC 6-18.
Удлинительная трубка предназначена для соединения любых моделей KHB и OC 6-18 с аксессуарами, оснащенными разъемом Quick Connect. Она облегчает выполнение работ и благодаря увеличению расстояния до тела пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Трубка совместима со всеми моделями серий KHB и OC 6-18. Она может использоваться только в сочетании с соответствующими принадлежностями с разъемом Quick Connect, например струйной трубкой MJ 24.
Особенности и преимущества
Присоединение аксессуаров для аппаратов Kärcher KHB и OC 6-18 при помощи разъема Quick Connect
- Удобство работы и защита пользователя от брызг воды.
Цветовая кодировка байонетного разъема
- Четкое отличие от принадлежностей для аппаратов высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,137
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,208
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|384 x 40 x 37