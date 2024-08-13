Струйная трубка, 400 мм, поворотная

Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.

Струйная трубка из высококачественной стали с большим резьбовым разъемом. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую изоляцию. Трубка поворачивается на 360° под давлением.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 300
Длина (мм) 400
Температура (°C) макс. 155
Соединительная резьба EASY!Lock
Рукоятка поворотная
Масса (с упаковкой) (кг) 0,574
Оригинальные запасные части

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