Струйная трубка, 840 мм, поворотная

Струйная трубка 850 мм из высококачественной нержавеющей стали с резьбовым разъемом M 22 x 1,5. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую защиту от вибраций и высокой температуры. Трубка способна поворачиваться на 360° при работе под давлением. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.