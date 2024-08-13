Струйная трубка для очистки днищ

С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (мм) 700
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 1

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Оригинальные запасные части

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