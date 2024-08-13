Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Используется для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (мм) 960
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,858
Оригинальные запасные части

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