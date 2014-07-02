Струйная трубка Multi Power MP 145, для K 3 – K 5

Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), точечную, веерную и роторную высокого давления, а также расширенную веерную меньшего давления. Выбор струи производится простым поворотом трубки, без затрат времени на замену струйных трубок. Эта универсальная принадлежность для уборки на приусадебном участке и мойки автомобилей подходит к аппаратам высокого давления Kärcher классов K 3 – K 5, но не совместима с сериями Smart Control, Power Control и Full Control.

Особенности и преимущества
5 видов струй
  • Решение «5 в 1»: одна струйная трубка с 5 видами струй.
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Эргономичность
  • Повышенное удобство выполнения работ.
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,51
Масса (с упаковкой) (кг) 0,567
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 447 x 57 x 57

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Изгороди
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.