Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), точечную, веерную и роторную высокого давления, а также расширенную веерную меньшего давления. Выбор струи производится простым поворотом трубки, без затрат времени на замену струйных трубок. Эта универсальная принадлежность для уборки на приусадебном участке и мойки автомобилей подходит к аппаратам высокого давления Kärcher классов K 3 – K 5, но не совместима с сериями Smart Control, Power Control и Full Control.