Идеальная альтернатива аппарату высокого давления без функции Servo-Control: струйная трубка PowerControl 027 с запатентованным контуром мощного сопла, увеличивающим мощность очистки на 40 %, обеспечивает легкую плавное регулирование давления, доступное непосредственно на рукоятке. Это позволяет точно адаптировать мощность к конкретной задаче прямо в процессе работы. А встроенный режим низкого давления позволяет целенаправленно наносить чистящее средство. Чтобы добиться еще более совершенного результата, можно использовать функцию регулирования положения струи, обеспечивающую идеальный рабочий угол в каждый момент времени.