Струйная трубка PowerControl 034
Точное и легко доступное регулирование в процессе работы: струйная трубка PowerControl с соплом размера 034 позволяет быстро и плавно адаптировать рабочее давление к любой выполняемой задаче.
Струйная трубка PowerControl 034 позволяет плавно регулировать мощность очистки аппарата высокого давления в зависимости от конкретной выполняемой задачи. Неважно, хотите ли вы увеличить или уменьшить давление: запатентованный контур мощного сопла увеличивает эффективность очистки примерно на 40 %. Переключатель регулирования давления расположен прямо на рукоятке и отличается простым управлением. Кроме этого, предусмотрен режим низкого давления для целенаправленного нанесения чистящего средства и функция регулирования положения струи для правильного выбора рабочего угла.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|антрацит
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,15
Видео
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.