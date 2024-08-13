Струйная трубка Vario Power VP 145 для К 4 - К 5
Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов К 4 - К 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.
Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. Идеально подходит для чистки небольших участков вокруг дома и в саду, например, стен, дорожек, заборов и автомобилей. Подходит для всех моек высокого давления Керхер классов К 4 - К5.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Режим низкого давления для чистящих средств
- Безупречная регулировка давления - от низкого для чистящего средства до высокого
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,228
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,286
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|448 x 46 x 46
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Фасады
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
- Изгороди
- Очистка площадей вокрог дома и сада
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.