Струйная трубка Vario Power VP 180 для К 7

Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.

Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулиреутся простым поворотом наконечника. Идеально подходит для поверхностей вокруг дома и сада, таких как стены, дорожки, заборы и автомобили.

Особенности и преимущества
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Режим низкого давления для чистящих средств
  • Безупречная регулировка давления - от низкого для чистящего средства до высокого
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,255
Масса (с упаковкой) (кг) 0,298
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 448 x 47 x 47

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Фасады
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
  • Изгороди
  • Очистка площадей вокрог дома и сада