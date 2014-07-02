Струйные трубки

Kärcher Поворотные струйные трубки

Поворотные струйные трубки

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Kärcher Струйная трубка

Струйная трубка

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Kärcher Двойная насадка

Двойная насадка

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Kärcher Угловая струйная трубка

Угловая струйная трубка

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Kärcher Гибкий распылитель

Гибкий распылитель

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Kärcher Промывка желобов

Промывка желобов

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Kärcher Струйная трубка для очистки днищ

Струйная трубка для очистки днищ

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Kärcher Дополнительная рукоятка

Дополнительная рукоятка

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Kärcher Управление мощностью на рукоятке

Управление мощностью на рукоятке

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