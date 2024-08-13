Светодиодный осветитель сопла
Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах.
Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах. Незаменим для клиентов таких целевых групп, как сельское хозяйство или строительство, где периодически условия работы характеризуются низким уровнем освещения особенно поздней осенью, ранним утром или поздно вечером.
Особенности и преимущества
Водонепроницаемое исполнение
- Разработан для применения при работе с аппаратами высокого давления.
- Легко устанавливается на струйной трубке пистолета EASY!Force.
Высокоэффективная светодиодная технология
- Малый вес и долгий срок службы.
- Световой поток свыше 170 лм.
Спецификации
Технические характеристики
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,248
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Для чистки высоким давлением в условиях низкой освещенности, прежде всего в сельском хозяйстве и строительстве.
Оригинальные запасные части
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