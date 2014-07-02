Пенная насадка Керхер – трубка для пенной чистки с баллоном
Пенная насадка Керхер - это короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства (1 л). Прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением M 22 х 1,5, регуляторами дозировки чистящего средства и угла распыления струи.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|макс. 1200
|Макс. давление (бар)
|180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,715
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.