Пенная насадка Керхер – трубка для пенной чистки с баллоном

Пенная насадка Керхер - это короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства (1 л). Прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением M 22 х 1,5, регуляторами дозировки чистящего средства и угла распыления струи.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) макс. 1200
Макс. давление (бар) 180
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 0,715
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.