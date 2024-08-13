Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч

Надежная, высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1, позволяющая изменять угловое положение струи. С корпусом из латуни Ecobrass. Подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с производительностью 400 – 600 л/ч.

С корпусом из прочной и долговечной специальной латуни (Ecobrass), позволяющим осуществлять чистку высоким давлением с применением агрессивных чистящих средств: наша трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1 впечатляет высоким качеством всех компонентов. Устойчивый баллон для чистящих средств имеет эргономичную форму с возможностью удержания в области горлышка и большим заправочным отверстием. Угловое положение струи допускает регулировку, а концентрация в ней чистящего средства может изменяться в зависимости от решаемой задачи (предусмотрены 3 ступени), причем встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной настройки. Трубка подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher производительностью от 400 до 600 л/ч без функции Servo Control.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 400 - 600
Размер сопла ( ) 38
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Объем заливаемой воды (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,809
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.