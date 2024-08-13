При использовании совместно с чистящим средством RM 838 новой трубки для пенной очистки с баллоном Basic 1 уменьшается расход средства до 50%. Она предназначена для использования с аппаратами высокого давления без серворегулятора Servo Control и с производительностью от 350 до 600 л/ч. Она обеспечивает формирование высококачественной пены, проста в управлении, а прочное латунное основание гарантирует долгий срок службы. Трёхступечатая регулировка концентрации при помощи встроенной заслонки исключает случайное изменение настройки. Прочный и эргономичный баллон для чистящего средства имеет большое отверстие для наполнения, четырехзаходную резьбу для простоты присоединения и дополнительную ручку для захвата на горлышке.