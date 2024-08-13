Высококачественное исполнение и использование особо прочных деталей, например, корпуса из латуни, гарантируют долгий срок службы новой трубки для пенной чистки с баллоном Basic 2. Она специально разработана для аппаратов высокого давления с производительностью 700 - 800 л/ч, не имеющих функции Servo-Control, и формирует пену превосходного качества. В то же время она позволяет вдвое уменьшить расход чистящего средства при использовании нашего средства для пенной чистки VehiclePro RM 838. Встроенный клапан обеспечивает точное 3-ступенчатое дозирование и исключает случайное нарушение регулировки. Устойчивый, прочный и эргономичный баллон для чистящего средства легко наполняется благодаря широкому отверстию и быстро заменяется.