Трубка для пенной чистки с баллоном Basic 2, 700 л/ч - 800 л/ч

Принципиально новая трубка для пенной чистки с баллоном Basic 2 отличается высокой прочностью и специально разработана для аппаратов высокого давления с производительностью 700 - 800 л/ч. Формирует пену превосходного качества и при этом позволяет вдвое уменьшить расход чистящего средства.

Высококачественное исполнение и использование особо прочных деталей, например, корпуса из латуни, гарантируют долгий срок службы новой трубки для пенной чистки с баллоном Basic 2. Она специально разработана для аппаратов высокого давления с производительностью 700 - 800 л/ч, не имеющих функции Servo-Control, и формирует пену превосходного качества. В то же время она позволяет вдвое уменьшить расход чистящего средства при использовании нашего средства для пенной чистки VehiclePro RM 838. Встроенный клапан обеспечивает точное 3-ступенчатое дозирование и исключает случайное нарушение регулировки. Устойчивый, прочный и эргономичный баллон для чистящего средства легко наполняется благодаря широкому отверстию и быстро заменяется.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700 - 800
Размер сопла ( ) 45
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Объем заливаемой воды (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,756

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.