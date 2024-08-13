Благодаря прочному корпусу со стойким никелевым покрытием инновационная трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 1 подходит даже для работы с агрессивными чистящими средствами. Совместимая с аппаратами высокого давления Kärcher производительностью от 400 до 600 л/ч, она обеспечивает непосредственное переключение в режим чистки струей высокого давления. Трубка укомплектована эргономичным и устойчивым в вертикальном положении баллоном для чистящего средства объемом 2 л с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка. Угловое положение струи допускает регулировку, а концентрация в ней чистящего средства может изменяться в зависимости от решаемой задачи (предусмотрены 3 ступени), причем встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной настройки.