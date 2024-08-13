Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч

Для эксплуатации с аппаратами высокого давления без функции Servo Control: трубка для пенной чистки DUO Advanced 2, укомплектованная 2-литровым баллоном для чистящего средства и впечатляющая возможностью непосредственного переключения в режим высокого давления.

Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 2 от Kärcher – превосходное решение для обработки поверхностей пенообразующими чистящими средствами при работе с аппаратами высокого давления производительностью от 700 до 800 л/ч, не имеющими регулятора Servo Control. Эта трубка может переключаться в режим формирования струи высокого давления и благодаря прочному корпусу со стойким никелевым покрытием позволяет без проблем применять даже агрессивные чистящие средства, удобно заливаемые в баллон объемом 2 л через большое заправочное отверстие. При этом узкое горлышко баллона может использоваться в качестве дополнительной рукоятки. Угловое положение струи, формируемой трубкой DUO Advanced 2, легко изменяется в зависимости от решаемой задачи, а встроенная заслонка предотвращает непреднамеренное изменение заданной концентрации чистящего средства, которая предусматривает 3-ступенчатую регулировку.

Особенности и преимущества
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч: Непосредственное переключение между режимами нанесения чистящего средства и чистки высоким давлением
Непосредственное переключение между режимами нанесения чистящего средства и чистки высоким давлением
Экономия времени благодаря отсутствию необходимости в замене струйных трубок
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч: Эргономичный 2-литровый баллон для чистящего средства
Эргономичный 2-литровый баллон для чистящего средства
Обеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч: Изменение концентрации чистящего средства в струе при помощи встроенной заслонки
Изменение концентрации чистящего средства в струе при помощи встроенной заслонки
Обеспечивает точную 3-ступенчатую регулировку концентрации чистящего средства. Для получения пены оптимального качества. Предотвращает опасность передозировки чистящего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
  • Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
  • Позволяет при необходимости использовать агрессивные чистящие средства.
Гибкая регулировка углового положения струи
  • Точно очерченная пенная струя.
  • Обеспечивает надежную обработку с большого расстояния.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700 - 800
Размер сопла (мм) 45
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Объем заливаемой воды (л) 2
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 1,462

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка автомобилей и оборудования в автосервисах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях
  • Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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