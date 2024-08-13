Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 2 от Kärcher – превосходное решение для обработки поверхностей пенообразующими чистящими средствами при работе с аппаратами высокого давления производительностью от 700 до 800 л/ч, не имеющими регулятора Servo Control. Эта трубка может переключаться в режим формирования струи высокого давления и благодаря прочному корпусу со стойким никелевым покрытием позволяет без проблем применять даже агрессивные чистящие средства, удобно заливаемые в баллон объемом 2 л через большое заправочное отверстие. При этом узкое горлышко баллона может использоваться в качестве дополнительной рукоятки. Угловое положение струи, формируемой трубкой DUO Advanced 2, легко изменяется в зависимости от решаемой задачи, а встроенная заслонка предотвращает непреднамеренное изменение заданной концентрации чистящего средства, которая предусматривает 3-ступенчатую регулировку.