Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3 рассчитана на использование агрессивных чистящих средств. Она укомплектована 2-литровым баллоном и предусматривает возможность непосредственного переключения на обработку струей высокого давления, а также регулировку углового положения струи.
Благодаря корпусу со стойким никелевым покрытием высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3, предусматривающая гибкую регулировку углового положения струи, подходит даже для работы с агрессивными чистящими средствами. Рассчитанная на работу с аппаратами высокого давления Kärcher с функцией Servo Control, имеющими производительность в диапазоне от 900 до 2500 л/ч, она допускает непосредственное переключение в режим высокого давления. Трубка DUO Advanced 3 укомплектована 2-литровым эргономичным и устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и горлышком, которое можно использовать в качестве дополнительной рукоятки. Предусмотрена точная 3-ступенчатая регулировка концентрации чистящего средства в струе, причем встроенная заслонка практически исключает опасность случайного изменения выбранной настройки.
Особенности и преимущества
Непосредственное переключение между режимами нанесения чистящего средства и чистки высоким давлениемЭкономия времени благодаря отсутствию необходимости в замене струйных трубок
Эргономичный 2-литровый баллон для чистящего средстваОбеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Изменение концентрации чистящего средства в струе при помощи встроенной заслонкиОбеспечивает точную 3-ступенчатую регулировку концентрации чистящего средства. Для получения пены оптимального качества. Предотвращает опасность передозировки чистящего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Позволяет при необходимости использовать агрессивные чистящие средства.
Гибкая регулировка углового положения струи
- Точно очерченная пенная струя.
- Обеспечивает надежную обработку с большого расстояния.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|900 - 2500
|Размер сопла (мм)
|38
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Объем заливаемой воды (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,463
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Очистка автомобилей и оборудования в автосервисах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях
- Строительство (очистка фасадов, автомобилей и строительной техники)
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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