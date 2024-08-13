Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч

Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3 рассчитана на использование агрессивных чистящих средств. Она укомплектована 2-литровым баллоном и предусматривает возможность непосредственного переключения на обработку струей высокого давления, а также регулировку углового положения струи.

Благодаря корпусу со стойким никелевым покрытием высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3, предусматривающая гибкую регулировку углового положения струи, подходит даже для работы с агрессивными чистящими средствами. Рассчитанная на работу с аппаратами высокого давления Kärcher с функцией Servo Control, имеющими производительность в диапазоне от 900 до 2500 л/ч, она допускает непосредственное переключение в режим высокого давления. Трубка DUO Advanced 3 укомплектована 2-литровым эргономичным и устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и горлышком, которое можно использовать в качестве дополнительной рукоятки. Предусмотрена точная 3-ступенчатая регулировка концентрации чистящего средства в струе, причем встроенная заслонка практически исключает опасность случайного изменения выбранной настройки.

Особенности и преимущества
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч: Непосредственное переключение между режимами нанесения чистящего средства и чистки высоким давлением
Непосредственное переключение между режимами нанесения чистящего средства и чистки высоким давлением
Экономия времени благодаря отсутствию необходимости в замене струйных трубок
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч: Эргономичный 2-литровый баллон для чистящего средства
Эргономичный 2-литровый баллон для чистящего средства
Обеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Трубка для пенной чистки с баллоном DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч: Изменение концентрации чистящего средства в струе при помощи встроенной заслонки
Изменение концентрации чистящего средства в струе при помощи встроенной заслонки
Обеспечивает точную 3-ступенчатую регулировку концентрации чистящего средства. Для получения пены оптимального качества. Предотвращает опасность передозировки чистящего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
  • Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
  • Позволяет при необходимости использовать агрессивные чистящие средства.
Гибкая регулировка углового положения струи
  • Точно очерченная пенная струя.
  • Обеспечивает надежную обработку с большого расстояния.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 900 - 2500
Размер сопла (мм) 38
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Объем заливаемой воды (л) 2
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 1,463

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка автомобилей и оборудования в автосервисах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях
  • Строительство (очистка фасадов, автомобилей и строительной техники)
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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