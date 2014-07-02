Турбонасадка
Насадка с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с длинным ворсом и удаляет шерсть домашних животных. Гарантирует интенсивную и гигиеническую очистку.
Приводится во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных. Эффективность очистки значительно повышается благодаря вращению щетки. Даже глубоко въевшаяся грязь теперь легко удаляется. Гарантия основательной, эффективной и гигиенической чистки. Подходит для таких пылесосов, как VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5800 DS 6000.
Особенности и преимущества
Турбощетка, приводимая в движение воздухом
- Благодаря проникновению щетины внутрь ворса щеточная насадка тщательно очищает ковры от пыли.
- Эффективный сбор шерсти домашних животных.
- Эффективно прочищает средне- и длинноворсные ковры
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,614
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,768
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 250 x 92
Области применения
- Ковры
- Ковровые напольные покрытия