Турбонасадка

Насадка с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с длинным ворсом и удаляет шерсть домашних животных. Гарантирует интенсивную и гигиеническую очистку.

Приводится во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных. Эффективность очистки значительно повышается благодаря вращению щетки. Даже глубоко въевшаяся грязь теперь легко удаляется. Гарантия основательной, эффективной и гигиенической чистки. Подходит для таких пылесосов, как VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5800 DS 6000.

Особенности и преимущества
Турбощетка, приводимая в движение воздухом
  • Благодаря проникновению щетины внутрь ворса щеточная насадка тщательно очищает ковры от пыли.
  • Эффективный сбор шерсти домашних животных.
  • Эффективно прочищает средне- и длинноворсные ковры
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,614
Масса (с упаковкой) (кг) 0,768
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 280 x 250 x 92
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Ковры
  • Ковровые напольные покрытия