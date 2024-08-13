Удлиненная щелевая насадка

Удлиненная щелевая насадка (350 MM) из огнестойкого материала для всасывания холодного пепла. Подходит для всех пылесосов для сбора золы Kärcher из серии Home & Garden.

Удлиненная насадка для щелей (350 MM) изготовлена из огнестойкого материала и позволяет всасывать холодный пепел в труднодоступных местах, например, в камине, изразцовой печи или гриле. Удлиненная насадка для щелей подходит в качестве дополнительного аксессуара ко всем пылесосам для сбора золы из серии Home & Garden.

Особенности и преимущества
Подходит для пылесосов для сбора золы Kärcher
Сделана из огнеупорного материала
Длинная насадка, чтобы было удобно очищать труднодоступные места каминов и печей
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,104
Масса (с упаковкой) (кг) 0,15
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 41 x 41
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Камины, печи
  • Грили