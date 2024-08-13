Удлиненная щелевая насадка
Удлиненная щелевая насадка (350 MM) из огнестойкого материала для всасывания холодного пепла. Подходит для всех пылесосов для сбора золы Kärcher из серии Home & Garden.
Удлиненная насадка для щелей (350 MM) изготовлена из огнестойкого материала и позволяет всасывать холодный пепел в труднодоступных местах, например, в камине, изразцовой печи или гриле. Удлиненная насадка для щелей подходит в качестве дополнительного аксессуара ко всем пылесосам для сбора золы из серии Home & Garden.
Особенности и преимущества
Подходит для пылесосов для сбора золы Kärcher
Сделана из огнеупорного материала
Длинная насадка, чтобы было удобно очищать труднодоступные места каминов и печей
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,104
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 41 x 41
Области применения
- Камины, печи
- Грили