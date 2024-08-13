Удлиненная насадка для щелей (350 MM) изготовлена из огнестойкого материала и позволяет всасывать холодный пепел в труднодоступных местах, например, в камине, изразцовой печи или гриле. Удлиненная насадка для щелей подходит в качестве дополнительного аксессуара ко всем пылесосам для сбора золы из серии Home & Garden.