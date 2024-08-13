Удлинительная трубка
Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия пылесоса. Рекомендуется для очистки труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях. Длина трубки 0,5 м, номинальный диаметр – 35 мм.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Для очистки труднодоступных мест (высоких потолков, световых шахт и т. д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,12
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,253
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 40 x 40
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Высокие потолки
- Световые шахты