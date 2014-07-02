Удлинительная трубка, для NT, DN 35, длина 505 мм, стальная, хромированная, подходит к моделям NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV
Хромированная стальная удлинительная трубка (DN 35, длиной 505 мм) подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.
Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Материал
|Сталь, хромированная
|Длина (мм)
|505
|Цвет
|серебряный
|Масса (кг)
|0,268
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,273
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|505 x 39 x 39
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