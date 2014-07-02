Удлинительная трубка, для NT, DN 35, длина 505 мм, стальная, хромированная, подходит к моделям NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

Хромированная стальная удлинительная трубка (DN 35, длиной 505 мм) подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.

Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Материал Сталь, хромированная
Длина (мм) 505
Цвет серебряный
Масса (кг) 0,268
Масса (с упаковкой) (кг) 0,273
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 505 x 39 x 39

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