Удлинительная трубка, DN 35, 505 мм, из нержавеющей стали

Удлинительная трубка из высококачественной нержавеющей стали номинальным диаметром DN 35 и длиной 550 мм для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.

Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Материал из нержавеющей стали
Длина (мм) 505
Цвет серебряный
Масса (кг) 0,25
Масса (с упаковкой) (кг) 0,251
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 505 x 37 x 37

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: