Удлинительная трубка, DN 35, длина 505 мм, стальная, хромированная, подходит к моделям T 7/1, T 10/1, T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2
Стальная хромированная удлинительная трубка для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher, DN 35, длина 505 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Материал
|Сталь, хромированная
|Длина (мм)
|505
|Цвет
|серебряный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,26
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|505 x 40 x 40
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