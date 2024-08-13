Удлинительная трубка, DN 35, длина 505 мм, стальная, хромированная, подходит к моделям T 7/1, T 10/1, T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2

Стальная хромированная удлинительная трубка для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher, DN 35, длина 505 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Материал Сталь, хромированная
Длина (мм) 505
Цвет серебряный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,26
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 505 x 40 x 40

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