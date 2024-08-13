Удлинительные трубки (2 шт.), для HV и NT, DN 35, длина 505 мм, пластмассовые, подходят к моделям HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Комплект удлинительных трубок состоит из 2 трубок из высококачественной пластмассы (DN 35, длиной по 505 мм). Для ручного аккумуляторного пылесоса HV 1/1 Bp, а также пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.