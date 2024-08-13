Удлинительные трубки (2 шт.), для NT, DN 35, длина 550 мм, из нержавеющей стали, подходят к моделям NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Комплект удлинительных трубок состоит из 2 трубок из высококачественной нержавеющей стали (DN 35, длиной по 550 мм). Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 2
Материал из нержавеющей стали
Длина (мм) 550
Цвет серебряный
Масса (кг) 0,561
Масса (с упаковкой) (кг) 0,568
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 551 x 80 x 39

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