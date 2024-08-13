Удлинительные трубки (2 шт.), для NT, DN 35, длина 550 мм, из нержавеющей стали, подходят к моделям NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
Комплект удлинительных трубок состоит из 2 трубок из высококачественной нержавеющей стали (DN 35, длиной по 550 мм). Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|2
|Материал
|из нержавеющей стали
|Длина (мм)
|550
|Цвет
|серебряный
|Масса (кг)
|0,561
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,568
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|551 x 80 x 39
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